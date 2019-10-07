В Свердловской области подъёмные краны сыграли в дартс

В Кировграде в филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» входящего в металлургический комплекс УГМК крановщики сыграли в дартс с помощью автокранов.Находясь в кабине, они по очереди пытались попасть импровизированными дротиками, закрепленными на крюковых подвесках, в воздушные шары, наполненные водой. Захватывающая игра стала одним из этапов конкурса профмастерства на лучшего машиниста автокрана.Таким образом, с помощью необычного дартса, крановщиков проверили на ловкость и меткость. Машинисты филигранно подцепляли прут с крюком и рычагами наводили его на крошечную мишень, стараясь проткнуть цель «дротиком». Лопнуть шарик удалось только двоим участникам соревнований. По словам игроков, по ощущениям дартс на громоздкой технике можно сравнить с процессом продевания нитки через крошечное игольное ушко в толстых рукавицах.«Ежедневная работа машиниста подъемного автокрана требует мастерства, уверенности и аккуратности. Точность и отсутствие спешки — главные критерии успешного выполнения практических заданий», — отметил главный инженер автотранспортного цеха филиала Евгений Балакин.В ходе конкурса профессионального мастерства крановщиков также испытали на собранность, выдержку и спокойствие. По лабиринту (выделенному коридору) машинисты должны были переместить груз, не задев при этом ограждения. В конце испытания образец нужно было поместить четко в центр обозначенного круга.Победителем конкурса стал опытный машинист Николай Калачев, второе место занял Анатолий Раев, третий результат показал Сергей Бабушкин.