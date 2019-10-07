Екатеринбурженка заняла первое место на Кубке мира по кикбоксингу

11:51 | 8.10.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Жительница Екатеринбурга Юлия Тагильцева взяла золото в своей категории на Кубке мира по Кикбоксингу в Анапе, об этом рассказали в пресс-службе городской думы.



Отмечается, что добиться успеха девушке помог депутат Алексей Вихарев, который принимает участие в учебной и тренерской работе, а также финансирует соревнования.



«Юлия Тагильцева – гордость нашего клуба, с успехом представляет Россию и Екатеринбург на европейских и мировых соревнованиях, является победительницей первенства Европы среди юниоров, в позапрошлом году стала бронзовой призёркой чемпионата мира, а в прошлом году – чемпионкой Европы по кикбоксингу в составе сборной России в Словении. Радостно, что с каждым годом молодое поколение все больше и больше тянется к спорту. Постоянный труд и тренировки положительно влияют на личность. Такие, как Юлия, являются лучшим примером для подрастающего поколения», – рассказал Алексей Вихарев об успехах Юлии.



В этом году спортсменка также поедет на чемпионат мира, который будет проводиться в Боснии и Герцеговине в городе Сараево.



Добавим, что на соревнованиях «Кубок мира X World Cup Diamond» в Анапе принимали участие 1300 спортсменов из 23 стран мира.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»