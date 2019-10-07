Новости дня
11:25 | 8.10.2019
Фото: ИА «Ночные новости»
В Нижнем Тагиле во время пожара в садовом доме сгорел неизвестный мужчина
Прибыв к месту ЧП, пожарные установили, на площади 50 кв. м. горят садовый дом и деревянные надворные постройки. В 00:47 огонь был локализован, а в 01:14 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03:37.
Во время разбора конструкций, как сообщает АН «Между строк», пожарные обнаружили обгоревший труп неизвестного мужчины. Хозяйка сгоревшего дома, приехавшая к месту пожара позже, пояснила, что на садовом участке не была с середины сентября, а соответственно и погибшего не знает.
«На веранде в ходе разборки конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. Личность погибшего не установлена. Приехавшая к месту пожара хозяйка участка рассказала дознавателям МЧС, что садовый дом в середине сентября был обесточен и закрыт на зиму, с тех пор женщина в саду не была. Кем является погибший и что он делал в её садовом доме, владелица участка не знает», — пояснили АН «Между строк» в отделе дознания.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» изданию сообщили, что в настоящее время устанавливается личность погибшего, добавив, что, скорее всего, мужчина не имел постоянного места жительства.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнём.
© «Вечерние ведомости»
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