Сотрудник автомойки в Екатеринбурге уехал на автомобиле клиента и разбил его

10:37 | 8.10.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В Екатеринбурге клиент, сдавший машину в автомойку, получил её обратно в разбитом состоянии. В возбуждении уголовного дела пострадавшему отказали.



Хозяин автомобиля Иван уточнил, что сдал машину в исправном состоянии и разрешение на выезд из автобокса не давал. Однако сотрудники автомойки решили покататься и в ходе поездки начали скрываться от сотрудников ДПС, в результате чего наехали на препятствие.



По словам Ивана, полиция не нашла состава преступления по статьям «Угон» и «Умышленное повреждение чужого имущества», так как он передал ключи от машины автомойщикам сам.



На автомойке же сказали, что за рулем находился уволенный за несколько дней до инцидента работник и ключи были отданы ему, а не администратору. Материалы с камер наблюдения, подтверждающие это, предоставлены полиции.



Сейчас Иван ожидает результатов экспертизы, чтобы взыскать средства за повреждения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»