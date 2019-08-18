Постройкой футбольной академии в Екатеринбурге займется компания из Самары

10:17 | 8.10.2019

Фото: pixnio.com

Екатеринбургскую футбольную академию будет строить ООО «Стройнефть» из Самары. Аукцион состоялся 7 октября.



Подрядчик должен будет построить четырехэтажное здание, два футбольных поля с искусственным покрытием, автополивом и подогревом, а также оборудовать гаражный бокс на три автобуса, здание теплового пункта и резервуар для полива полей. На все это самарской компании будет выделено 776,3 млн рублей.



Напомним, что новая футбольная академия в Екатеринбурге будет располагаться возле стадиона «СКБ-Банк Арена» на Фестивальной, 8.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»