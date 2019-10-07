У жителя Екатеринбурга приставы арестовали «Крузак» и швейцарские часы в счет долга

Екатеринбуржец лишился внедорожника и роскошных швейцарских часов из-за долгов в размере полумиллиона рублей.Как сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, предприниматель задолжал физическому лицу порядка 260 тысяч рублей и компании, занимающееся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными, порядка 270 тысяч рублей.Судебным приставом-исполнителем должник был ограничен в праве выезда за пределы РФ, а принадлежащий должнику автомобиль Тойота Ленд Крузер 200 был сначала ограничен в действий по регистрации, а затем и вовсе арестован. В момент ареста автомобилем управляло третье лицо, утверждавшее, что приобрело транспорт у должника. Кроме того, для побуждения должника на оплату долга аресту были подвергнуты и швейцарские часы должника марки «Audemars Piguet».Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.