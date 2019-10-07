В Екатеринбурге на Эльмаше ребенок упал в открытый люк

09:21 | 8.10.2019

Фото: sq.com.ua

Вчера вечером в уральской столице ребенок провалился в открытый люк. 5-летний мальчик упал с высоты два с половиной метра и получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.



Случай произошел возле спортивного комплекса «Калининец». Как рассказали в Е1.RU канализационный колодец, куда упал мальчик, оказался сухим, и ребенка смогла спасти мама. Она обратилась в медпункт спортивного комплекса, а позже на «скорой» их увезли в ДГКБ №9.



Сейчас мальчику оказывается необходимая медпомощь.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»