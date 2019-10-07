В Екатеринбурге на таксиста напал прохожий

09:04 | 8.10.2019

Фото: Е1.RU

Вчера вечером в центре Екатеринбурга на водителя «Яндекс.Такси» совершил нападение прохожий. Мужчина сел в автомобиль и брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.



Как передает портал E1.RU, инцидент случился возле перекрестка улиц Первомайской и Бажова. Злоумышленник быстро скрылся, а очевидцы остановились на дороге, чтобы выручить водителя. Ему долго пришлось промывать глаза, а позже таксист уехал на «скорой» в 23-ю больницу.



По словам самого таксиста, он ехал на заказ, чтобы забрать пассажира и на перекрестке к нему сел мужчина. Водитель попросил его покинуть салон, но тот начал вести себя неадекватно, вышел, обошел машину и распылил баллончик в глаза.



Служба «Яндекс.Такси» ситуацию пока что никак не комментирует.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что по данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции №1 проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Заявитель направлен на СМО для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»