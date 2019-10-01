В Богдановиче свердловчанина в четвертый раз наказали за пьяную езду

22:11 | 7.10.2019

Фото: avtomobilabc.ru

Богдановичский горсуд вынес приговор Сергею Макарову, которого ранее трижды судили за пьяную езду. За вождение в нетрезвом состоянии уже в четвертый раз ему назначили 10 месяцев исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.



Уточняется, что четвертое нарушение Макаров совершил летом 26 июля. Задержавшие мужчину сотрудники ДПС обнаружили водителя наличие паров этанола в количестве 1,027 мл/л.



Свердловчанина признали виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Приговор суда в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»