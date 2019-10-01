В екатеринбургском аэропорту задержали двух пассажиров за курение на борту самолета

21:11 | 7.10.2019

Фото: donday-novocherkassk.ru

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в минувшие выходные задержали двух пассажиров за курение на борту самолета. В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что обоих хулиганов задержали и доставили в дежурную часть.



Один из нарушителей был пойман с электронной сигаретой на борту авиасудна в туалетной комнате 4 октября. Самолет следовал из Москвы в Екатеринбург. Второй инцидент произошел в воздушном судне, следовавшем по маршруту «Новый Уренгой - Салехард - Екатеринбург» 6 октября. Там покурить вейп хулиган решил прямо на своем месте. В отношении нарушителей полицейские составили акты о нарушении правил поведения на борту.



Стоит отметить, что согласно правилам большинства авиакомпаний, на борту самолетов пассажирам запрещено курить любые виды сигарет, в том числе электронные.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»