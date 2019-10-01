В Свердловской области пройдет День правовой помощи детям

20:35 | 7.10.2019

Фото: fototips.ru

В Свердловской области 20 ноября пройдут мероприятия, посвященные всероссийскому Дню правовой помощи детям, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



В мероприятиях по правовому просвещению граждан будут принимать участие все министерства, департаменты и управления, подведомственные учреждения Свердловской области, управленческие округа Свердловской области, мировые судьи, ГУФСИН России по Свердловской области и УФССП России по Свердловской области, Государственное юридическое бюро по Свердловской области, адвокатское и нотариальное сообщество, региональное отделение «Ассоциации юристов России», а также некоммерческие организации социальной направленности.



Стоит отметить, что в прошлом году в мероприятиях приняли участие более тысячи государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и учреждений, 484 адвоката, 180 нотариусов. В Дне правовой помощи детям принимали участие более 143 тысяч граждан.



Добавим, что акция проводится во всех субъектах Российской Федерации с 2013 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»