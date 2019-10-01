В Екатеринбурге начала работать новый генконсул Кипра

20:04 | 7.10.2019

Фото: представительство МИД РФ в Екатеринбурге

В уральскую столицу прибыла новый генконсул республики Кипр Мария Симеониду, об этом рассказали на официальной странице представительства МИД России в Екатеринбурге в Facebook.



В сообщении говорится, что прибывшая Мария Симеониду уже приступила к своим обязанностям.



Отметим, что новый генконсул Кипра в Екатеринбурге начала свою карьеру на государственной службе в 1992 году. Она работала в Министерстве финансов и Министерстве иностранных дел. В должность консула в уральской столице Мария Симеониду вступила 30 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»