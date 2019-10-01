Новости дня
19:26 | 7.10.2019
Фото: otr-online.ru
На Урале мужчина получил 6 колонии за то, что он чуть не зарезал жену
Нанести увечья свердловчанин решил во время конфликта, который произошел в магазине, где работала его жена. Он нанес супруге множественные ранения бытовым ножом и скрылся. Остаться в живых женщине удалось благодаря медикам.
Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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