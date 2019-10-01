На Урале мужчина получил 6 колонии за то, что он чуть не зарезал жену

19:26 | 7.10.2019

Фото: otr-online.ru

В Сысертском районе вынесли приговор мужчине, пытавшемуся убить свою жену. Уралец пришел к супруге на работу и нанес множество ранений в области туловища, шеи, головы и конечностей, об этом рассказали в СУ СКР России.



Нанести увечья свердловчанин решил во время конфликта, который произошел в магазине, где работала его жена. Он нанес супруге множественные ранения бытовым ножом и скрылся. Остаться в живых женщине удалось благодаря медикам.



Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»