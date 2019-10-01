В Екатеринбурге восстановят Краснознаменную группу

18:52 | 7.10.2019

Фото: artemijv.livejournal.com

Власти уральской столицы пообещали горожанам восстановить Краснознаменную группу на плотинке после 2020 года. Об этом сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов в ответе на запрос депутата Заксобрания Свердловской области Александра Ивачева.



Отмечается, что в июне этого года специалисты обследовали павильон подъемных механизмов плотины и выяснили, что ставить металлическую конструкцию заново не безопасно. Краснознаменную группу можно будет вернуть только после капремонта, на который финансы предусмотрены в проекте бюджета на 2020 год.



Напомним, что памятник был снесен ещё в 2013 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»