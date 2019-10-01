В Следственном комитете опровергли слухи о маньяке в Екатеринбурге

18:39 | 7.10.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Следователи опровергли слухи о маньяке, вешающем девушек в Екатеринбурге. Как рассказали в Следственном комитете, оба случая, произошедшие в городе на прошлой неделе, никак не связаны между собой.



В настоящее время органы комитета проводят две доследственные проверки по фактам смерти двух девушек. Следователи также уточнили, что уголовных дел по ним не возбуждалось.



Напомним, в пятницу возле педуниверситета был обнаружен повешенный труп девушки. На следующий день, в субботу, на детской площадке на улице Восточной было обнаружено еще одно повешенное тело женщины. В обоих случаях признаков криминала обнаружено не было. Позже в социальных сетях начали появляться слухи о ещё одной жертве, но они были опровергнуты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»