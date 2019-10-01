Свердловчанина приговорили к 9 годам лишения свободы за избиение своей сожительницы до смерти

18:27 | 7.10.2019

Фото: zekovnet.ru

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области признал виновным 44-летнего мужчину в избиении своей сожительницы. За преступление мужчине назначили 9 лет лишения свободы, об этом рассказали в СУ СКР.



Инцидент случился в одном из домов поселка Дружинино 18 марта. Следователи установили, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. Он избил женщину, оставил дома и ушел к своей тетке. От травм свердловчанка скончалась, а её тело обнаружили только 20 марта.



Задержали уральца дома в гостях у тетки. Свою вину он признал.



Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»