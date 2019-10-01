Екатеринбургский музей истории запускает проект, посвященный космосу

18:10 | 7.10.2019

Фото: bbc.com

Музей истории Екатеринбурга запускает глобальный проект, посвященный 60-летию и с момента, когда советская космическая станция впервые сделала снимки невидимой стороны Луны, об этом сообщает администрация уральской столицы.



В рамках проекта «Аэродинамика мечты» состоится экспедиция через всю Россию – от Калининграда до Владивостока. Участники увидят места, связанные с биографиями открывателей космоса. Кроме того, они будут проводить фестивали «Шестой океан – шестое чувство», объединяющее изобретателей из разных регионов и стран мира.



Соорганизаторами проекта выступают МКУК «Музей Новосибирска», Новосибирское отделение Федерации космонавтики России, Институт химической кинетики и горения СО РАН, Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка, Региональное отделение Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС) и Новомосковский историко-художественный музей.



Стоит отметить, что первый снимок невидимой стороны Луны был сделан советской космической станцией «Луна–3» 7 октября 1959 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»