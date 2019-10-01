Новости дня
17:55 | 7.10.2019
Фото: ysia.ru
В два раза больше свердловчан смогут получить экстренную психологическую помощь
Сейчас в регионе завершается набор психологов. Штат службы решили увеличить в связи с высокой потребностью круглосуточной помощи в рамках профилактики психических заболеваний и суицидального поведения.
«Один психолог нашей службы в смену может принять от 18 до 36 звонков в зависимости от длительности телефонных консультаций, на что влияет психологическое состояние обратившегося, острота переживаемой им проблемы, доходящая порой до суицидальных мыслей и намерений. С расширением службы мы не только повысим эффективность работы на существующих линиях, взрослой и детской, но и до конца года при решении технических вопросов сможем принимать ожидающие своей очереди звонки», – рассказала руководитель службы Елена Прохорова.
Свою работу «горячая линия» в структуре Свердловской областной клинической психиатрической больницы была начала 10 лет назад, а через год была создана и «детская» линия. Прохорова отметила, что с годами увеличивается востребованность в психологической помощи, а также количество звонков от тех, кто обычно обращался за помощью редко – мужчин, школьников и студентов. Нередко поступают звонки также от мам и бабушек, обеспокоенных учебой и досугом детей.
Добавим, что телефон доверия работает в круглосуточном режиме без праздников и выходных. Все звонки для жителей Свердловской области – бесплатны.
8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный Телефон психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.
8-800-300-83-83 – «детская» линия круглосуточного бесплатного Телефона психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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