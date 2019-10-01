На аэродроме в Логиново во время прыжка погиб парашютист

17:02 | 7.10.2019

На аэродроме возле села Логиново Белоярского района во время проведения тренировочного прыжка с вертолета Ми-8 погиб парашютист, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте. ЧП произошло 7 октября около 9:30. Мужчине было 35 лет.







На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Свердловского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России, следователя-криминалиста следственного управления, сотрудников транспортной полиции.



Следователями проведен осмотр места происшествия, взлетно-посадочной площадки, опрашиваются очевидцы происшествия.



Фото, видео: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

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