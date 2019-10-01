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16:59 | 7.10.2019
Депутат свердловского Заксобрания претендует на должность главы Туринска
Прием документов от кандидатов стартовал 21 сентября. Всего документы подали четыре кандидата. Это заместитель главы администрации ТГО Александр Пузырев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Коркин, директор МУП ЖКХ «Теплосеть» Андрей Струин и директор Центра дополнительного образования «Спектр», депутат Думы Туринска Татьяна Кормина.
После приема документов предстоит проверка достоверности сведений, представленных кандидатами.
На втором этапе конкурса состоится оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов, каждый из которых изложит свою программу развития Туринского городского округа в рамках полномочий главы муниципального образования. Отбор кандидатур (второй этап) состоится не позднее 20 ноября.
Напомним, что решение о досрочном полномочии экс-главы Туринска Андрея Белоусова в связи с отставкой по собственному желанию было принято на заседании думы 30 августа.
© «Вечерние ведомости»
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