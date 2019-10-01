В Екатеринбурге уволили кураторов, занимавшихся благоустройством сквера за Оперным театром

16:11 | 7.10.2019

Фото: archi.ru

Мэр уральской столицы Александр Высокинский принял решение уволить нескольких кураторов МУП «Благоустройство», занимавшихся сквером за Оперным театром. В мэрии города отметили, что из-за недостаточного контроля и внимания на площадке постоянно срывались сроки.



Решение об увольнении глава города принял в субботу, во время своего визита в сквер.



Следует добавить, что реконструкция сквера за театром Оперы и балета идет уже второй год. Планируется, что работы завершатся в конце текущего года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»