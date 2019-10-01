В Екатеринбурге на Генеральской в ДТП пострадали женщина и ребенок

15:49 | 7.10.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали двое пешеходов. Авария случилась на улице Генеральской.



Как уточнили очевидцы, инцидент случился возле дома по адресу Генеральская, 9. Пострадавших женщину с маленьким ребенком уже увезли в больницу на «скорой».



Подробности ДТП уточняются.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»