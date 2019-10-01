Уральских детей обучат правилам дорожного движения с помощью видеороликов с участием Вороны Капы

15:26 | 7.10.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Детям и их родителям о правилах дорожного движения расскажет телеведущая Ворона Капа. Съемкой видеороликов о безопасном поведении на дороге занимались сотрудники УГИБДД по Свердловской области совместно с программой «Утренний экспресс».



Юные зрители смогут увидеть телесюжеты на «Четвертом канале» ежедневно по будням с 7 до 8 утра. Детям и взрослым расскажут, как правильно действовать в той или иной ситуации на дороге и о правилах перевозки юных пассажиров в автомобилях.



Добавим, что помимо Вороны Капы в программе также принимают участие сотрудники Госавтоинспекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»