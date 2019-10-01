15:05 | 7.10.2019

Фото: pixabay.com

В нескольких офисных и жилых зданиях в центре Екатеринбурга отключили электричество из-за аварии на линии электропередач. Речь идет о нескольких корпусах на улицах Ленина и Бажова.



«Поломка на одной из подстанций ЛЭП на Ленина. Авария будет устранена в течение трех часов», - пообещали в УК ЖКХ Октябрьского района.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»