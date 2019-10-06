С начала 2019 года более шести тысяч семей в Свердловской области получили сертификат на материнский капитал

14:48 | 7.10.2019

Фото: legal03.ru

В Свердловской области с начала года 6216 семей получили сертификат на областной материнский капитал, об этом сообщили в региональном департаменте информполитики. В 2019 году размер выплаты составляет более 137 тысяч рублей.



Уральские семьи могут потратить средства капитала на приобретение или строительство жилья, оплату услуг, связанных с образованием и медициной для ребенка и приобретение садовых и дачных участков.



Отметим, что работа по выдаче сертификатов на областной материнский капитал ведется в рамках закона «Об областном материнском (семейном) капитале» и нацпроекта «Демография», главной целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»