В Екатеринбурге стартовала осенняя призывная кампания

14:21 | 7.10.2019

Фото: пресс-служба министерства обороны РФ

В уральской столице началась призывная кампания. Планируется, что на срочную военную службу до 31 декабря призовут более 900 екатеринбуржцев.



В районные военные комиссариаты города на заседания будут вызваны около 9,5 тысяч горожан. Во время заседаний призывные комиссии проверяют степень годности призывников, состояние их здоровья и право на отсрочку. Всего из столицы Урала служить в армию и флот отправятся 933 новобранца. Отмечается, что это на 10,7% больше, чем во время прошлогоднего осеннего призыва.



С 1 октября всего в Екатеринбурге из 469 мужчин годными к несению военной службы признали 65-и человек.



Добавим, что всего с начала октября до конца 2019 года по указу президента России Владимира Путина на срочную военную службу отправятся 132 тысячи россиян.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»