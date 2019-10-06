Жителя Полевского отправили в колонию на три года за рубку леса в Ботаническом заказнике

13:36 | 7.10.2019

Свердловский областной суд отправил в колонию общего режима на 3 года 1 месяц мужчину, уличенного в незаконной рубке леса. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 6,5 миллионов рублей.



Выйти на след «черных лесорубов» помог житель села Курганово. Вечером 19 июня 2018 года он увидел, как в лес около соседнего коттеджного поселка «Добрый город» проехал автомобиль пикап серебристого цвета, а позже лесовоз. Затем гражданин услышал доносившиеся из леса звуки работающих бензопил, о чем сообщил в полицию. На место выехали оперуполномоченные ОМВД Полевского, которые задержали троих мужчин на особо охраняемой природной территории – Ботанического заказника областного значения по охране редких видов орхидей.



Среди задержанных оказался Емельянов Д.А. – остальные мужчины пояснили, что были в не в курсе об отсутствии разрешения на вырубку. Впоследствии Емельянов Д.А.признался, что причастен к незаконной рубке лесных насаждений, принадлежащих лесному фонду в лице ГКУ СО «Сысертское лесничество», совершенной также в 2017 году в 1,5 километрах восточнее с.Курганово. Он пояснил, что 4 сосны срубил по ошибке, поскольку четкие границы участка, подлежащего расчистке от растительности, не были определены.



Вину в сплошной рубке 73 сосен на площади порядка 3000 м.кв. около КП «Добрый город» он признавать отказался, пояснив, что, при обследовании участка леса увидел свежесрубленные деревья, и у него возник умысел на их хищение. Часть деревьев он со своими знакомыми отвез на пилораму, а при подготовке к вывозу оставшихся деревьев был задержан. Признательные показания по этому эпизоду якобы давал под давлением сотрудников полиции.



Впоследствии было возбуждено сразу три уголовных дел. По факту незаконной рубки в 2017 году (по ч.1 ст. 260 УК РФ) и рубки в 2018 (по ч.3 ст. 260 УК РФ) и по ст. 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий»). Приговором от 25 июня 2019 года Полевского городского суда ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с взысканием в пользу Территориального управления Росимущества в Свердловской области в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, 6миллионов 526 тысячи 250 рублей. По ст. 262 УК РФ Емельянов Д.А. был оправдан.



Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура не согласилась с указанным приговором, потребовав более сурового наказания. Ведомство указало, что за незаконную рубку леса в особо крупном размере (свыше 150 тысяч рублей) предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. По данному уголовному делу установлено причинение ущерба свыше 6 миллионов рублей, то есть в размере многократно превышающем тот, начиная с которого закон относит преступные действия к тяжким.



Судебная коллегия Свердловского облсуда пришла к выводу, что приговор суда первой инстанции подлежит изменению. Емельянову Д.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в части оправдания Емельянова Д.А. по ст. 262 УК РФ отменен, уголовное дело в этой части отправлено Свердловскому межрайонному природоохранному прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом.

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