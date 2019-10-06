Машины двигались по горячей воде: в Нижнем Тагиле затопило шоссе

13:15 | 7.10.2019

Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил»

Сегодня утром в Нижнем Тагиле из-за аварии на трубопроводе затопило Восточное шоссе. Транспорт был вынужден передвигаться по проезжей части в потоке горячей воды.



В соцсетях появилось видео происшествия. Подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил» сообщают, что авария на трубопроводе Уралвагонзавода произошла около остановки «Кокс». Вся проезжая часть Восточного шоссе и пешеходные переходы оказались затоплены.



Сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение на шоссе не затруднено. Однако ранее автомобилисты жаловались на огромные пробки, связанные с аварией. А жители Дзержинского района сообщают, что в их домах отключили отопление и горячую воду.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»