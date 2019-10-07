Власти Екатеринбурга организуют сбор опасных бытовых отходов

12:45 | 7.10.2019

Фото: 43.rodina.news

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов организует работу передвижных пунктов по приему опасных бытовых отходов.



Мобильный пункт будет находиться у здания администрации Верх-Исетского района (улице Московская, 27) десятого октября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 8:00 до 12:00. Горожане смогут сдать следующие виды отходов:



- ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие);

- ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы);

- компьютерную технику и оргтехнику;

- автомобильные аккумуляторы.



Напомним, что аккумуляторы, батарейки и другие опасные отходы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, так как они негативно отражаются на здоровье людей и окружающей среды.







Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»