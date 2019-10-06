Двое свердловчан-курьеров предстанут перед судом за сбыт 3 кг наркотиков

11:44 | 7.10.2019

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотических средств массой свыше 3 кг, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в начале сентября 2018 года неустановленный организатор, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях незаконного сбыта наркотических средств через сеть «Интернет» на территории Свердловской области подыскал и вовлек в состав преступной группы 2 жителей региона.



Организатор поручил им извлекать из тайников наркотические средства, приобретенные руководителем группы, хранить их, расфасовывать на оптовые партии и помещать в специально оборудованные тайники на территории Свердловской области с целью их дальнейшего совместного с другими соучастниками незаконного сбыта через сайт интернет-магазина.



Так, в апреле 2019 года обвиняемые прибыли к тайнику и извлекли наркотическое средство массой более 3 кг., которое доставили в арендованную квартиру, где в дальнейшем расфасовали и незаконно хранили с целью незаконного сбыта. В последующем 22 апреля обвиняемые поместили наркотическое средство в тайник, оборудованный ими в лесополосе в микрорайоне Краснолесье, однако свой преступный умысел довести до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.



Также органами предварительного следствия обвиняемым инкриминируется легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем от продажи наркотических средств на территории Свердловской области.



Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Свердловской области обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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