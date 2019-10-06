В Екатеринбурге пресекли деятельность покерного клуба на Уктусе

В Екатеринбурге сотрудники полиции пресекли деятельность покерного клуба «Гараж», расположенного в микрорайоне Уктус на втором этаже нежилого здания по адресу площадь Жуковского, 1я. Спецоперация прошла вечером 4 октября при участии оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и силовом сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии.Покерный клуб открылся по данному адресу примерно в середине августа. С каждого участника организаторы брали за «вход» 3000 рублей. Приглашение на турниры рассылались через мессенджер WhatsApp, где была создана специальная группа. Специально для гостей в покерный клуб приезжали кальянщики, был организована выездная кухня, предлагались спиртные напитки.«Силовики зашли в клуб примерно спустя полтора часа после начала турнира. Участники попытались ретироваться через окно и крышу – убегая от бойцов ОМОН, они спрыгивали с 10-метровой высоты на землю, оставляя на месте свои личные вещи – куртки, телефоны. Задержанные были опрошены, они дали признательные показания, установлен предполагаемый организатор незаконных азартных игр», – сообщил координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.Из помещения было изъято 7 столов для игры в покер, игральные фишки и карты. В ближайшее время материалы будут переданы в следственный отдел по Чкаловскому району г. Екатеринбурга регионального Следственного комитета по Свердловской области.