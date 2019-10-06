Под Алапаевском из-за отсутствия очистных сооружений фекалии возят за 40 километров от населенного пункта

10:56 | 7.10.2019

Прокуратура подготовила исковое заявление в суд на администрацию города Алапаевск об обязании построить очистные сооружения в поселке Асбетовский, где отсутствует центральная канализация. Их строительство началось в 1989 году, но после перестройки финансирования прекратилось, и в настоящее время они полностью разрушены и восстановлению не подлежат.



В связи с этим уже несколько лет жидкие бытовые отходы доставляются подрядной организацией ассенизаторскими автомобилями на очистные сооружения МУП «Алапаевский горводоканал», что в 40 километрах от населенного пункта.



«Стоимость вывоза стоков, получается, просто "золотая". Направил депутатский запрос прокурору Свердловской области, по итогам рассмотрения обращения надзорное ведомство выходит в суд к администрации Алапаевска по вопросу организации работы очистных сооружений. Ранее мэрия планировала ограничиться только вывозом стоков автомобилями», – сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин.



Работы по проектированию строительства мини-очистных сооружений в поселке запланированы на 2020 год, после получения госэкспертизы администрация Алапаевска подаст заявку в МинЖКХ на получении субсидии.



Отметим, что также установлен факт слива осадка хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность отвалов рудника, расположенного в Асбестовском. По данному факту директор подрядной организации оштрафован по ч.1 ст. 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, отходов производства и потребления») на 30 тысяч рублей.

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