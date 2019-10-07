Все объекты Свердловской области подключили к отоплению

10:32 | 7.10.2019

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Все муниципальные образования Свердловской области отчитались о полном подключении региона к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики и ЖКХ.



К сегодняшнему утру на Среднем Урале отопление есть во всех многоквартирных домах, 1071 школе, 1650 детских садах, 1071 больнице, 1127 учреждениях культуры, 162 интернатах и 754 прочих организациях соцкультбыта.



Напомним, что в случае низкого температурного режима в жилых домах следует обратиться в управляющую компанию, чтобы проверить внутриквартирные коммуникации и исключить возможность появления воздушных пробок. Если причина не в этом, то следует звонить на «горячую линию» администрации муниципалитета для выявления и устранения технологических нарушений на сетях.







Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»