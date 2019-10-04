Сгорел салон и кузов: на Вторчермете вспыхнула «Лада»

09:30 | 7.10.2019

Фото: e1.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Эскадронная вспыхнула отечественная легковушка. Сообщение о возгорании «Лады» диспетчеры получили в 01:50.



В пресс-службе МЧС России по Свердловской области рассказали, что на место отправились шесть спасателей и две единицы техники. На площади в пять квадратных метров огонь полностью повреждны салон и кузов ВАЗ-2112.



Спасатели быстро справились с пожаром. В 02:02 огонь уже локализовали, в 02:04 ликвидировали открытое горение, а в 02:29 завершили прошивку и разбор сгоревших конструкций. По данным спасателей, люди не пострадали.





Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»