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09:13 | 7.10.2019

В Екатеринбурге теплая погода сохранится до середины недели

В начале рабочей недели в Екатеринбурге сохранится теплая погода. Однако похолодание ждёт екатеринбуржцев уже в среду.

Так, сегодня, 7 октября, ожидается переменная облачность, без  осадков. Температура воздуха поднимется до +17...+19 °С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

Во вторник, 8 октября, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра поднимется до отметки +5...+7 °С, а днём +13...+15 °С. Ветер подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В середине недели, 9 октября будет облачно с прояснениями. Днём пройдет небольшой дождь. Ночью воздух прогреется только до +2...+4 °С, а днём до +8...+10 °С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с, порывы могут достигать до 13 м/с.

Данные предоставлены Уральским гидрометцентром.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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