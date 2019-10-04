Уралгидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности

17:47 | 6.10.2019

Фото: samlib.ru

Уральский гидрометцентр предупредил свердловчан о высокой пожарной опасности.



Уровень пожароопасности, по словам синоптиков, оценивается как четвертый класс горимости из пяти по региональной шкале.



Следует отметить, что несколько дней назад в Свердловской области был официально закрыт пожароопасный сезон.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»