ЕКАД встал в пробку из-за массового ДТП

17:32 | 6.10.2019

Фото: Е1

На ЕКАДе образовалась многокилометровая пробка из-за столкновения четырех машин. Авария произошла на мосту через Исеть.



Как передает портал Е1.RU, пробка образовалась между Серовским и Ново-Московским трактами. Машины, по данным «Яндекс.Карт», сейчас стоят в обе стороны. Кроме того, ситуация осложняется тем, что недалеко проходят ремонтные работы.



Информации о пострадавших нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»