В Северке свердловчанин поблагодарил благоустроителей за качественный ремонт дорог

17:26 | 6.10.2019

Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

Екатеринбуржец Александр Сюндюков поблагодарил администрацию Железнодорожного района за обновление дорог в отдаленном поселке Северка, об этом сообщили в администрации города Екатеринбурга. Благоустроители отсыпали несколько аварийных участков дорог.



В число отремонтированных вошли участки дорог на улицах Железнодорожников, Набережной, Строителей, Садовой и других.



Сюндюков поблагодарил исполнителей за то, что во время проведения работ были учтены пожелания жителей Северки о ликвидации выбоин и неровностей проезжей части. Отметим, что ремонт проходил в конце сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»