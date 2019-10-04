«Зенит» обыграл «Урал» в 12 туре российской премьер-лиги

Футбольный клуб «Зенит» обыграл уральских футболистов в 12 туре РПЛ со счетом 1:3. Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена».Первый гол в ворота «Урала» был забит уже на третьей минуте капитаном «Зенита» Браниславом Ивановичем, второй мяч также был забит игроком петербургской команды Магомедом Оздоевым на 27 минуте. На 58 минуте в свои ворота забил Олег Шатов, однако автогол не помог уральским футболистам приблизиться к победе – на 58 минуте нападающий «Зенита» Седар Азмун сумел забить ещё один мяч.Отметим, что «Зенит» сейчас располагается на первой строчке в турнирной таблице, в его активе 26 очков. «Урал» занимает 9 место с 14 очками.