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Фото: Вечерние Ведомости
«Зенит» обыграл «Урал» в 12 туре российской премьер-лиги
Первый гол в ворота «Урала» был забит уже на третьей минуте капитаном «Зенита» Браниславом Ивановичем, второй мяч также был забит игроком петербургской команды Магомедом Оздоевым на 27 минуте. На 58 минуте в свои ворота забил Олег Шатов, однако автогол не помог уральским футболистам приблизиться к победе – на 58 минуте нападающий «Зенита» Седар Азмун сумел забить ещё один мяч.
Отметим, что «Зенит» сейчас располагается на первой строчке в турнирной таблице, в его активе 26 очков. «Урал» занимает 9 место с 14 очками.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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