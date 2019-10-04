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15:56 | 6.10.2019

Фото: Вечерние Ведомости

В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий

В центре уральской столицы сегодня проходит ежемесячная акция «Стратегия-6», на которую вышли участники Левого фронта, РСД, ЛевСД, ПАРНАС, «Екатеринбург – за свободу», Объединение перевозчиков России и других организаций. На Площади труда собрались около 50 активистов, выступающих против политических репрессий.

В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий

«Эта площадка уникальна тем, что на акцию протеста выходят все движения, вне зависимости от убеждений. Мы выходим в том числе против надзора над нашим лидером Сергеем Удальцовым. Это вопиющий случай нарушения прав и свобод - Удальцов не может посещать публичные мероприятия, и даже не может выезжать за пределы Москвы без разрешения правоохранительных органов. Мы, безусловно, считаем это прямым нарушением конституционных прав», - высказался лидер свердловского Левого фронта Константин Анисимов.

В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий

С собой горожане принесли плакаты и транспаранты с надписями. Они призывают за свободу политических мнений в стране.

«За взгляды нельзя преследовать людей, это античеловечно и недопустимо», - отметила представитель организации «Екатеринбург – за свободу» Ольга Иванцева. Активистка выступает за свободу всех, кого привлекли к ответственности за свои политические убеждения.

В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий

Стоит отметить, что в сентябре акция «Стратегия – 6» в Екатеринбурге была отменена. В этот день в городе якобы планировалось провести фестиваль патриотизма, однако в итоге никаких мероприятий на площадках не состоялось.

Напомним, акция «Стратегия-6» проходит каждое 6 число месяца в разных городах России в поддержку политзаключенных. Впервые мероприятие прошло 6 июня 2013 года на Манежной площади в Москве после «Болотного дела».

В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий

© «Вечерние ведомости»

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