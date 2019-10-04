Новости дня
15:56 | 6.10.2019
Фото: Вечерние Ведомости
В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий
«Эта площадка уникальна тем, что на акцию протеста выходят все движения, вне зависимости от убеждений. Мы выходим в том числе против надзора над нашим лидером Сергеем Удальцовым. Это вопиющий случай нарушения прав и свобод - Удальцов не может посещать публичные мероприятия, и даже не может выезжать за пределы Москвы без разрешения правоохранительных органов. Мы, безусловно, считаем это прямым нарушением конституционных прав», - высказался лидер свердловского Левого фронта Константин Анисимов.
С собой горожане принесли плакаты и транспаранты с надписями. Они призывают за свободу политических мнений в стране.
«За взгляды нельзя преследовать людей, это античеловечно и недопустимо», - отметила представитель организации «Екатеринбург – за свободу» Ольга Иванцева. Активистка выступает за свободу всех, кого привлекли к ответственности за свои политические убеждения.
Стоит отметить, что в сентябре акция «Стратегия – 6» в Екатеринбурге была отменена. В этот день в городе якобы планировалось провести фестиваль патриотизма, однако в итоге никаких мероприятий на площадках не состоялось.
Напомним, акция «Стратегия-6» проходит каждое 6 число месяца в разных городах России в поддержку политзаключенных. Впервые мероприятие прошло 6 июня 2013 года на Манежной площади в Москве после «Болотного дела».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:32 | 6.10.2019
ЕКАД встал в пробку из-за массового ДТП
16:39 | 6.10.2019
В Екатеринбурге девушка выпала из окна жилого дома
16:06 | 6.10.2019
«Зенит» обыграл «Урал» в 12 туре российской премьер-лиги
15:56 | 6.10.2019
В центре Екатеринбурга протестуют против политических репрессий
15:10 | 6.10.2019
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек
12:50 | 6.10.2019
Митрополит Кирилл призвал горожан проголосовать за площадку в историческом центре города
12:18 | 6.10.2019
Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге
11:42 | 6.10.2019
Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге
10:31 | 6.10.2019
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» вышел в лидеры чемпионата России, обыграв «Норильский никель»
10:05 | 6.10.2019
Ещё одно ДТП: в Нижнем Тагиле в аварии пострадали двое детей
09:33 | 6.10.2019
В Екатеринбурге в Компрессорном иномарка сбила ребенка
09:04 | 6.10.2019
На ЕКАДе грузовик насмерть сбил человека
20:14 | 5.10.2019
В 2020 году гранты губернатора получат 2020 Свердловских театров
19:21 | 5.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл московскому «Динамо»
19:00 | 5.10.2019
Петербургские футболисты вылетели на матч с «Уралом»
18:31 | 5.10.2019
В Свердловской области изменят способ оплаты отопления
17:27 | 5.10.2019
Покрас Лампас начал восстанавливать арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге
15:00 | 5.10.2019
Николай Карполь открыл именную скамейку в Екатеринбурге
14:21 | 5.10.2019
В Екатеринбурге на Московском тракте одновременно произошло два ДТП
14:03 | 5.10.2019
В Серове пьяный свердловчанин сбил сотрудника ГИБДД
13:48 | 5.10.2019
В Крыму двух туристок из Екатеринбурга спасли сотрудники Росгвардии
13:18 | 5.10.2019
Председатель екатеринбургской гордумы шестой раз стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
12:50 | 5.10.2019
В Екатеринбурге в Чкаловском районе столкнулись два автобуса
11:51 | 5.10.2019
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки
11:04 | 5.10.2019
Умер екатеринбургский хирург, сделавший первую трансплантацию костного мозга ребенку
10:32 | 5.10.2019
В Екатеринбург из Сухого Лога на вертолете эвакуировали беременную женщину в тяжелом состоянии