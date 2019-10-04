На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек

15:10 | 6.10.2019

Фото: cheltv.ru

На трассе Екатеринбург - Тюмень сегодня утром произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai Accent», в котором пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Авария произошла около 7:34 на 288 километре автодороги. На месте происшествия работали спасатели МЧС.



Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. О степени тяжести травм, полученных пострадавшим, не сообщается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»