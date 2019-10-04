Перед матчем «Урал» - «Зенит» болельщики устроили шествие в центре Екатеринбурга

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Болельщики футбольных клубов «Урал» и «Зенит» устроили шествие от площади 1905 года до «Екатеринбург Арены».Футбольные фанаты прошли по улице Ленина с файерами и флагами. За порядком наблюдали сотрудники полиции и ОМОН.Напомним, что встреча футбольных клубов «Урал» и «Зенит» в рамках 12 тура российской премьер-лиги состоится сегодня в 13:30. Ожидается, что матч посетят около 23 тысяч зрителей.На данный момент «Урал» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в его активе 14 очков. «Зенит» находится на пятом месте с 23-мя очками.