Митрополит Кирилл призвал горожан проголосовать за площадку в историческом центре города

12:50 | 6.10.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 6 сентября, в городских храмах за воскресным богослужением прихожанам зачитали обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, владыка призвал духовенство и паству принять участие в опросе о месте строительства храма и высказаться за площадку на месте бывшего Приборостроительного завода, то есть в историческом центре города.



По словам митрополита, архитектура отражает то, что находится в центре нашей цивилизации. Сейчас знаковыми строениями наших городов являются офисы и торговые центры, а раньше самым прекрасным зданием был кафедральный собор. Живя в водовороте экономических событий русскому человеку необходимо помнить о более важных вещах, чем прибыль и банковские курсы - о незыблемых ценностях, таких как любовь и вера.



«Поэтому Бога любви зовёт человек в свою жизнь, Ему посвящает свои лучшие песнопения, Его изображает всеми видами художеств, свою любовь заставляет застыть в камнях, посвященных Богу храмов. Мы ищем себе друзей среди тех, кто, сподобившись святости, предстоит ныне в молитве у Престола Божия - и находим их. Так, у нашего богохранимого града есть своя заступница – святая великомученица Екатерина», - отметил митрополит Кирилл.



Напомним, опрос о месте строительства Храма святой Екатерины будет проводиться в Екатеринбурге 13 октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»