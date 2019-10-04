Новости дня
12:50 | 6.10.2019
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Митрополит Кирилл призвал горожан проголосовать за площадку в историческом центре города
По словам митрополита, архитектура отражает то, что находится в центре нашей цивилизации. Сейчас знаковыми строениями наших городов являются офисы и торговые центры, а раньше самым прекрасным зданием был кафедральный собор. Живя в водовороте экономических событий русскому человеку необходимо помнить о более важных вещах, чем прибыль и банковские курсы - о незыблемых ценностях, таких как любовь и вера.
«Поэтому Бога любви зовёт человек в свою жизнь, Ему посвящает свои лучшие песнопения, Его изображает всеми видами художеств, свою любовь заставляет застыть в камнях, посвященных Богу храмов. Мы ищем себе друзей среди тех, кто, сподобившись святости, предстоит ныне в молитве у Престола Божия - и находим их. Так, у нашего богохранимого града есть своя заступница – святая великомученица Екатерина», - отметил митрополит Кирилл.
Напомним, опрос о месте строительства Храма святой Екатерины будет проводиться в Екатеринбурге 13 октября.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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