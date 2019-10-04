Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге

Художник Покрас-Лампас восстановил испорченный супрематический арт-объект на Площади первой пятилетки, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia.Стоит напомнить, что в изначальном варианте, когда художник впервые изобразил арт-объект на площади 8 июля, эскиз представлял собой супрематический крест. Однако коммунальные службы 19 июля залили граффити гудроном. Восстановить арт-объект Покрас Лампас планировал ещё 26 августа, но верующие активисты устроили акцию протеста, и художнику пришлось отказаться от первоначального эскиза. Вместо креста работа теперь представляет собой три прямоугольника.Работа над арт-объектом велась всю ночь. Покрас Лампас уже улетел из Екатеринбурга уже утром.