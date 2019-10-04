Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге

11:42 | 6.10.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В Екатеринбурге сегодня состоится встреча футбольных клубов «Урал» и «Зенит» в рамках 12 тура российской премьер-лиги. Матч начнется в 13:30 по местному времени.



Главным арбитром на встрече станет Николай Волошин из Смоленска. Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Ожидается, что матч посетят около 23 тысяч зрителей.



Стоит напомнить, что предыдущая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу петербургских футболистов.



Добавим, что «Урал» сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в его активе 14 очков. «Зенит» находится на пятом месте с 23-мя очками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»