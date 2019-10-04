Новости дня
11:42 | 6.10.2019
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге
Главным арбитром на встрече станет Николай Волошин из Смоленска. Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Ожидается, что матч посетят около 23 тысяч зрителей.
Стоит напомнить, что предыдущая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу петербургских футболистов.
Добавим, что «Урал» сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в его активе 14 очков. «Зенит» находится на пятом месте с 23-мя очками.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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