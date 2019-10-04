Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

11:42 | 6.10.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня состоится встреча футбольных клубов «Урал» и «Зенит» в рамках 12 тура российской премьер-лиги. Матч начнется в 13:30 по местному времени.

Главным арбитром на встрече станет Николай Волошин из Смоленска. Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Ожидается, что матч посетят около 23 тысяч зрителей.

Стоит напомнить, что предыдущая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу петербургских футболистов.

Добавим, что «Урал» сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в его активе 14 очков. «Зенит» находится на пятом месте с 23-мя очками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:23 | 6.10.2019
Перед матчем «Урал» - «Зенит» болельщики устроили шествие в центре Екатеринбурга

12:50 | 6.10.2019
Митрополит Кирилл призвал горожан проголосовать за площадку в историческом центре города

12:18 | 6.10.2019
Покрас Лампас восстановил супрематический арт-объект в Екатеринбурге

11:42 | 6.10.2019
Сегодня «Урал» проведет матч с «Зенитом» в Екатеринбурге

11:11 | 6.10.2019
В Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек

10:31 | 6.10.2019
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» вышел в лидеры чемпионата России, обыграв «Норильский никель»

10:05 | 6.10.2019
Ещё одно ДТП: в Нижнем Тагиле в аварии пострадали двое детей

09:33 | 6.10.2019
В Екатеринбурге в Компрессорном иномарка сбила ребенка

09:04 | 6.10.2019
На ЕКАДе грузовик насмерть сбил человека

03:20 | 6.10.2019
Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю проведет прямую линию и прием

03:18 | 6.10.2019
Пермяков приглашают на бесплатные занятия фитнесом во дворце спорта «Орленок»

05.10.2019

20:29 | 5.10.2019
В Екатеринбургской епархии рассказали, как принять участие в опросе о храме

20:14 | 5.10.2019
В 2020 году гранты губернатора получат 2020 Свердловских театров

19:58 | 5.10.2019
Врачи Екатеринбурга рассказали об успехах в развитии гериатрической помощи

19:21 | 5.10.2019
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл московскому «Динамо»

19:00 | 5.10.2019
Петербургские футболисты вылетели на матч с «Уралом»

18:31 | 5.10.2019
В Свердловской области изменят способ оплаты отопления

17:27 | 5.10.2019
Покрас Лампас начал восстанавливать арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге

16:57 | 5.10.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая, в котором пострадал человек

15:00 | 5.10.2019
Николай Карполь открыл именную скамейку в Екатеринбурге

14:21 | 5.10.2019
В Екатеринбурге на Московском тракте одновременно произошло два ДТП

14:03 | 5.10.2019
В Серове пьяный свердловчанин сбил сотрудника ГИБДД

13:48 | 5.10.2019
В Крыму двух туристок из Екатеринбурга спасли сотрудники Росгвардии

13:18 | 5.10.2019
Председатель екатеринбургской гордумы шестой раз стал чемпионом мира по жиму штанги лежа

12:50 | 5.10.2019
В Екатеринбурге в Чкаловском районе столкнулись два автобуса

12:41 | 5.10.2019
На детской площадке в Екатеринбурге обнаружили тело повешенной женщины

11:51 | 5.10.2019
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

11:04 | 5.10.2019
Умер екатеринбургский хирург, сделавший первую трансплантацию костного мозга ребенку

10:32 | 5.10.2019
В Екатеринбург из Сухого Лога на вертолете эвакуировали беременную женщину в тяжелом состоянии

10:07 | 5.10.2019
В честь Дня гражданской обороны для уральских детей организовали выставку отряда пожарно-спасательной техники

09:31 | 5.10.2019
В Екатеринбурге в 2022 году могут провести Кубок мира по женскому баскетболу

09:01 | 5.10.2019
Ночью в Свердловской области горели частный дом и строительные вагончики

04.10.2019

21:27 | 4.10.2019
В Свердловском МВД отметили 101-ю годовщину со дня образования службы уголовного розыска

20:33 | 4.10.2019
В Богдановиче вынесли приговор уралочке, порезавшей ножом сестру мужа во время ссоры

20:12 | 4.10.2019
В Алапаевске будут судить свердловчанина, избившего до смерти свою мать

19:58 | 4.10.2019
В Нижнем Тагиле полицейские в доме у свердловчанина обнаружили оранжерею с коноплей





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 