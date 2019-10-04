В Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вчера поздним вечером под Асбестом случилась авария, в которой пострадали шесть человек. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло по вине нетрезвого водителя.По словам полицейских, иномарка «Nissan X-Trail» с 46-летним водителем за рулем ехала из Асбеста в поселок Малышева. На 7 километре автотрассы мужчина выбрал небезопасную скорость движение и вылетел на встречку, где столкнулся с «Mitsubishi Mirage Dingo», которым управляла 37-летняя женщина.Из-за столкновения получили травмы пятеро пассажиров Mitsubishi: 58-летний мужчина, 53-летняя женщина и девочки 3, 6 и 11 лет. Дети получили серьезные травмы головы и конечностей, больше всего досталось трехлетней малышке, для лечения её хотят перевезти в Екатеринбург в ОДКБ №9. Кроме того, пострадал 49-летний пассажир автомобиля «Nissan».Водитель «Nissan» утверждает, что на встречку выехать не мог, а столкновения он не помнит. Освидетельствование показало 0,882 мг/л алкоголя в крови.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства произошедшего.