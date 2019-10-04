Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» вышел в лидеры чемпионата России, обыграв «Норильский никель»

10:31 | 6.10.2019

Фото: mfkviz.ru

Мини-футбольный клуб «Синара» вчера, 5 октября, обыграл команду «Норильский никель» со счетом 3:0 во втором матче четвертого тура Суперлиги и вышел в лидеры чемпионата России, об этом сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга.



Первый гол был забит Окуловым на 29 минуте, второй и третий мячи на 31 и 47 минутах забил Дёмин. По словам главного тренера команды Евгения Давлетшина, у команды было довольно много ошибочных моментов, но ребята сумели справиться с противником.



«Мы очень рады, что с таким соперником взяли 6 очков – это дорогого стоит. Особенно, принимая во внимание, что у нас сегодня полсостава играли парни 1999 и 2000 годов рождения. Я думаю, что вот как раз для этих ребят эти игры – самое главное. Они поняли, что могут играть против любого соперника, а самое главное – не просто играть, а добиваться результата. И это очень большой плюс. Но обольщаться не стоит – чемпионат только начался», – отметил Давлетшин.



Следующий матч «Синара» проведет 11 октября. Футболисты встретятся с МФК «Газпром-Югра» на паркете Дворца игровых видов спорта в 15:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»