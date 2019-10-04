ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл московскому «Динамо»

Сегодня, 5 октября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение в матче с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:4.Забить первую шайбу в матче уже на четвёртой минуте смог Вячеслав Кулёмин (ХК «Динамо»). Сравнять счёт у «Автомобилиста» получилось через шесть минут (автором стал Анатолий Голышев).Во втором периоде гости увеличили преимущество – Андрей Миронов забил вторую «московскую» шайбу. В финальном игровом отрезке на ворота Якуба Коваржа обрушился шквал атак, справиться с которым он не смог. Как результат – два гола (счёт 1:4; авторы – Кирилл Лямин и Владимир Брюквир) и смена вратаря на Владислава Гросса.Затем напряжение на льду начало лишь увеличиться, в результате чего произошло две драки. В составе «Автомобилиста» большим штрафом наказали Найджела Доуса, а в составе «Динамо» – Егора Зайцева. После второй драки малыми, большими и дисциплинарными штрафами наказали в составе хозяев – Анатолия Голышев, в составе гостей – Ивана Муранова.Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге в понедельник с челябинским «Трактором».