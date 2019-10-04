Петербургские футболисты вылетели на матч с «Уралом»

19:00 | 5.10.2019

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Футболисты «Зенита» вылетели в Екатеринбург на встречу с «Уралом», об этом рассказала пресс-служба Петербургского клуба.



Матч состоится в воскресенье в 13:30 по местному времени (11:30 по Москве) на стадионе «Екатеринбург Арена».



Стоит напомнить, что «Урал» сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в его активе 14 очков. «Зенит» находится на пятом месте с 23-мя очками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»