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Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
Петербургские футболисты вылетели на матч с «Уралом»
Матч состоится в воскресенье в 13:30 по местному времени (11:30 по Москве) на стадионе «Екатеринбург Арена».
Стоит напомнить, что «Урал» сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в его активе 14 очков. «Зенит» находится на пятом месте с 23-мя очками.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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