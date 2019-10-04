В Екатеринбурге на Московском тракте одновременно произошло два ДТП

В уральской столице произошло сразу два ДТП на Московском тракте, об этом рассказали очевидцы.Одна авария произошла после поворота на Новоалексеевку. Там водитель мотоцикла столкнулся с иномаркой Daewo. Мотоциклист заработал травмы. Второе ДТП случилось рядом с поворотом на Первоуральск. Там столкнулись несколько машин.Следует отметить, что из-за двух аварий на Московском тракте образовалась пробка.